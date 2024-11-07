Мастеров из Бурятии зовут на выставку народных художественных промыслов

Мастера из районов Бурятии приглашаются для участия в VI Республиканской выставке народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства (возрастное ограничение 0+). Возраст участников – 18 лет и старше. Выставка под названием «Дулаан шэмэг» («Теплая красота») пройдет в Улан-Удэ с 11 по 15 ноября.

Цель выставки- сохранение, развитие, популяризация традиций народных промыслов по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти, конского волоса.

В рамках выставки пройдут мастер классы по выделке овчины и изготовлению овечьей шерсти, конкурсы среди мастеров, выставка-ярмарка изделий из овечьей шкуры и шерсти, конского и ячьего волоса.

Выставка пройдет в центре современного искусства «Залуу» на Коммунистической, 19.

Ознакомиться с положением выставки.

Возрастное ограничение 0+

Фото: РЦНТ