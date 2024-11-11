Культура 11.11.2024 в 12:20

В Улан-Удэ откроется уникальная выставка бурят-монгольской каллиграфии

Открытие выставки состоится 18 ноября в 16:00
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется уникальная выставка бурят-монгольской каллиграфии

С 18 ноября по 2 декабря в центре современного искусства «Залуу» пройдет выставка бурят-монгольской каллиграфии и подвесных свитков (возрастное ограничение 0+). Она организована мастерской «Үлзы» и её каллиграфом Да. Амгалан. 

- Вы сможете погрузиться в красоту и историю древних письменных традиций. В течение выставки будут проходить творческие встречи и мастер-классы с каллиграфом, где вы ближе познакомитесь с историей монгольской письменности и уникальными стилями письма, - сообщили организаторы выставки.

Гости выставки увидят редкие образцы исторической и современной каллиграфии монгольских народов. Среди них - уникальное репринтное издание сборника молитв Сунды XVII века, каллиграфические свитки с квадратным письмом эпохи Монгольской Империи, образцы письма Соёмбо, плакаты с узорчатым монгольским письмом, цитаты из монгольских и бурятских исторических хроник.

Подробное расписание встреч и мастер-классов будет опубликовано дополнительно. 

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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