В Бурятии пройдет фестиваль школьных театров

С 19 по 21 ноября на сценах Буряад театра и Русского драматического театра состоится II фестиваль-конкурс школьных театров «Алтан Баг» (возрастное ограничение 0+).

Организаторы фестиваля - театр кукол «Ульгэр», единственный театр для детей и юношества в Бурятии, четырежды лауреат национальной премии России «Золотая маска», а также министерство образования и министерство культуры Бурятии.

К участию приглашаются школьные театры, в состав которых входят дети в возрасте от 7 до 17 лет. Участников фестиваля разделили на две группы – младшую возрастную (от 7 до 11 лет) и старшую (от 12 до 17 лет).

- «Алтаг Баг» переводится с бурятского языка как «Золотая маска». Президент России Владимир Путин дал министерству просвещения поручение создать в каждой школе школьный театр. И мы, министерство культуры Бурятии взялись за это дело совместно с министерством образования. На сегодняшний день в каждой школе созданы театры, студии. В прошлом году все наши театры и ВСГИК поделили школы в Улан-Удэ и взялись за создание театров, проводили мастер-классы, работали с педагогами, оказывали необходимую помощь, - рассказала на брифинге 11 ноября министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.

В 2023 году прошел I фестиваль «Алтан Баг». Победителем в прошлом году стал школьный театр школы №55, который в качестве награды получил поездку в Москву на дни открытых дверей лучших театральных вузов страны.

- В этом году около 80 участников фестиваля, в финал вышло 30 театров. Репертуар расширился - дети ставят кукольные, драматические спектакли, классиков, современных авторов, есть сказки, - отметила министр.





Билеты на спектакли будут продаваться по «пушкинской карте».

Праздничное открытие фестиваля-конкурса состоится 19 ноября в 10:00 на большой сцене Бурятского драматического театра.

Закрытие и награждение состоится 21 ноября в 17:00 на сцене Русского драматического театра им. Бестужева.



Возрастное ограничение: 0+





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