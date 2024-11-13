Культура 13.11.2024 в 17:40

В Бурятии вновь пройдет Байкальский рождественский фестиваль

Он откроется 27 декабря выступлением российской органистки Елены Симонянц
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии вновь пройдет Байкальский рождественский фестиваль

В Бурятии вновь пройдет Байкальский рождественский фестиваль (возрастное ограничение 6+). Он откроется 27 декабря выступлением известной российской органистки Елены Симонянц.

На концерте будет звучать вечная классика - произведения И.С. Баха, Г. Гендаля, А. Марчелло и многое другое.

Елена Симонянц окончила Московскую консерваторию (класс фортепиано профессора Владимира Овчинникова, класс органа профессора Людмилы Шишхановой) и аспирантуру МГК. В 2014 году защитила кандидатскую диссертацию, лауреат международных конкурсов.

Елена выступала с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Президентским оркестром РФ, Симфоническим оркестром Министерства обороны РФ, оркестрами Нижнего Новгорода, Ростова, Ставрополя, Кисловодска, Национальным камерным оркестром Армении и другими коллективами.

Выступала с концертами в филармонических залах Москвы, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода и других городов, принимала участие в фестивалях в России и за рубежом. Более 10 лет участвовала в Московском международном органном фестивале, в рамках которого представила российскую премьеру «Маленького оффертория» Сезара Франка (6+).

Вход на концерт свободный.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: ru.freepik.com

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