Культура 18.11.2024 в 11:37

20 ноября в Улан-Удэ состоится концерт выдающегося гитариста Евгения Финкельштейна

Концерт пройдет в здании художественного музея им. Ц.С. Сампилова
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Текст: Служба информации "Номер один"
20 ноября в Улан-Удэ состоится концерт выдающегося гитариста Евгения Финкельштейна

20 ноября в 18.00 в Улан-Удэ состоится концерт выдающегося гитариста Евгения Финкельштейна (возрастное ограничение 6+). Концерт пройдет в здании художественного музея им. Ц.С. Сампилова.

В первом отделении концерта прозвучит итальянская, немецкая и французская музыка мастеров XVII-XVIII  столетий - Абеля, Пёрселла, Маре.

Во втором отделении концерта прозвучит русская гитарная музыка, и она будет представлена с разных ракурсов, во всём своём богатстве и разнообразии. 

Евгений Финкельштейн – выдающийся российский гитарист, лауреат международных конкурсов, профессор Академии им. Маймонида (Москва). Выступления Евгения Финкельштейна отличает необыкновенная красота звука, тонкость и выразительная сила, изысканность репертуара.

Евгений Финкельштейн выступает с сольными концертами в таких залах как Концертхаус в Вене, Гастайг в Мюнхене, Мадридская королевская консерватория, Большой, Малый и Рахманиновский залы московской государственной консерватории, Большой зал государственной   академической капеллы Санкт- Петербурга, Филармонии Санкт-Петербурга, Холивэл музикхолл в Оксфорде, Московский Международный Дом Музыки .

Евгений Финкельштейн родился в Москве в 1972 году, учился у выдающихся русских музыкантов: Александра Фраучи, Никиты Кошкина, Камилла Фраучи, Александра Гитмана. Является лауреатом международных конкурсов классической гитары: 1995 – в Москве, 1995 – «Гитара в России» (Воронеж), 1996 – «Весна гитары» (Printemps de la Guitare , Бельгия).

В настоящее время Евгений Финкельштейн выступает с концертами по России, Германии, Франции, Чехии, Великобритании, Австрии, Испании, Южной Корее, Кипре, Китае, Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси, и другим странам.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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