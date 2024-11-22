Культура 22.11.2024 в 17:32

Театр «Байкал» приглашает на концерт знаменитых бурятских песен

Он посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося бурятского поэта Гунги Чимитова
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Текст: Служба информации "Номер один"
Театр «Байкал» приглашает на концерт знаменитых бурятских песен

Театр «Байкал» приглашает на концерт знаменитых бурятских песен (возрастное ограничение 6+). Он посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося бурятского поэта Гунги Чимитова.

Концерт состоится 4 декабря в 18:30 в КТЦ «Феникс».

- В программе вечера прозвучат всеми любимые и известные песни на стихи Гунги Чимитова, ставшие настоящей классикой бурятской культуры. Гости вечера смогут вновь услышать проникновенные мелодии и слова, воспевающие красоту родного края, его людей и традиции, - сообщили организаторы концерта.

Это всеми известные и любимые песни, такие как «Захяа дуун», «Эжымни», «Тоонто нютаг», «Дангина», «Шинийм тyрэhэн удэр» и многие другие

Творчество Гунги Чимитова – бесценное наследие бурятской поэзии, которое оказало огромное влияние на развитие национальной культуры и продолжает вдохновлять новые поколения. Этот концерт – дань уважения и признательности великому поэту.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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