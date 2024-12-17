Культура 17.12.2024 в 16:59

В Национальной библиотеке Бурятии пройдет творческий вечер барда Валерия Сафули

Мероприятие будет посвящено Международному дню бардовской песни
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Национальной библиотеке Бурятии пройдет творческий вечер барда Валерия Сафули

22 декабря, в воскресенье в Национальной библиотеке пройдет творческий вечер барда Валерия Сафули и гитарного клуба «Оранжевый кот» (возрастное ограничение 12+).

Авторской или бардовской песней называют песенный жанр, отличительные особенности которого - исполнение автором собственных песен под аккомпанемент акустической гитары и приоритет текста над музыкой.

Первопроходцами жанра в 1950-х годах стали Юрий Визбор, Юлий Ким, Булат Окуджава, Новелла Матвеева, но настоящий его расцвет пришелся на 60-е-80-е годы. В это время классиками жанра стали Александр Галич, Владимир Высоцкий, хотя сам он не любил, когда его называли бардом, а также Вилли Токарев, Олег Митяев, Вера Матвеева и многие другие.

Мероприятие будет состоять из двух частей. В первом отделении пройдет встреча с автором стихов, песен, дипломантом, лауреатом фестивалей авторских песен Валерием Сафули.

- Мы услышим песни под гитару, они на слуху у горожан, легко ложатся на сердце и становятся с первых минут близкими и востребованными, а еще их любят исполнять в клубе гитарной песни «Оранжевый кот», — отмечают сотрудники библиотеки.

Во втором отделении прозвучат песни, посвященные зиме и Новому году «У зимы характер снежный» в исполнении клуба гитарной песни «Оранжевый кот».

Встреча состоится 22 декабря в 14:00 в Литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки (3 этаж).

Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: ru.freepik.com

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