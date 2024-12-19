В Улан-Удэ состоится концерт группы «Намгар»

26 января в 18:00 в Бурятском театре оперы и балета состоится концерт группы «NAMGAR» (возрастное ограничение 6+).

NAMGAR — это этно-группа, которая смешивает традиционную бурятскую и монгольскую музыку с поп-музыкой, джазом, фолком и другими стилями. Группа существует с 2010 года и за это время выпустила 6 альбомов, гастролировала по миру (Канада, Япония, Европа и др.), выступала на известных фестивалях. Их последний альбом «Nayan Navaa» (2021) получил хорошие отзывы.

- Музыка группы «NAMGAR» основана на бурятских народных песнях, которые солистке Намгар Лхасарановой пели в детстве бабушка, дедушка и отец. Эти мелодии получили новые аранжировки, сохранив при этом аутентичность. Намгар известна своим широким вокальным диапазоном, - рассказали в Бурятской филармонии.

Также группа сотрудничала с известными музыкантами, такими как Маркус Ройтер и Оле Йорн Мюклебуст, и записывала саундтреки к фильмам.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один