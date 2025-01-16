Культура 16.01.2025 в 17:23

Жители Бурятии примут участие в фестивале мультфильмов

Заявки на участие можно подать до 1 марта
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии примут участие в фестивале мультфильмов

Жители Бурятии могут принять участие в III-ем Международном Анимационном Фестивале «МультПрактика» (возрастное ограничение 0+). Фестиваль пройдет с 22 по 25 мая 2025 года в Воронеже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Воронежский Международный Анимационный Фестиваль «МультПрактика» – это ежегодное мероприятие, которое объединяет профессионалов и любителей анимации по всему миру. В рамках фестиваля реализуются конкурсная, внеконкурсная, образовательная и деловая программы.

Заявки на участие в нем можно подавать уже сейчас и до 1 марта — на сайте проекта. (https://animfestvrn.ru/)

Важно для участников: работы должны быть созданы после 1 января 2023 года.

В программу фестиваля войдут российские и зарубежные полнометражные и короткометражные мультфильмы, плюс анимационные сериалы.

В 2025 году фестиваль предусматривает еще и конкурс школьных анимационных работ. Ученики 5–11 классов, воспитанники детских мультстудий и кружков, независимых аниматоров такую возможность показать свой талант не должны упустить. Работы можно подавать всем коллективом или самостоятельно.

Внеконкурсные показы мультфильмов будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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