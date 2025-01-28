Улан-удэнцам предложили сдать билеты на оперу «Князь Игорь»

В Бурятском театре оперы и балета предупредили, что зрители могут вернуть билеты на спектакль «Князь Игорь» по месту их приобретения. Причина в том, что в репертуаре театра возникли изменения и вместо оперы А. Бородина 16 марта пройдет опера М. Мусоргского «Борис Годунов».

- Билеты на «Князя Игоря» можно не сдавать, а прийти по ним на оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Билеты будут действительны, - рассказали в театре оперы и балета, не уточнив причины замены спектакля.

Напомним, что премьера «Бориса Годунова» состоялась в Бурятском театре оперы и балета в сентябре прошлого года и прошла с огромным успехом. Спектакль о Смутном времени на Руси покорил сердца публики.

Билеты уже в продаже. Их можно приобрести и по «Пушкинской карте».

Возрастное ограничение 12+

Фото: Анна Арапова