Буряад театр устроит флешмоб в первый день Сагаалгана

1 марта 2025 года пройдет второй флешмоб Буряад театра в национальных костюмах (возрастное ограничение 0+). В нем могут принять участие все желающие.

- В первый день нового года по буддийскому календарю – 1 марта в 12.00 от площади Советов вниз по улице Ленина отправится колонна в национальной одежде – это флешмоб в дэгэлах от Бурятского театра драмы. Инициатором этой акции, впервые прошедшей в прошлом году, стал худрук Буряад театра Олег Юмов, идея пройти по главной улице столицы Бурятии так понравилась жителям города, что уже летом к шествию присоединились представители разных обществ и национальностей в своих традиционных костюмах, - рассказали в пресс-службе театра.

На всех участках пути от площади Советов до площади Революции к яркой колонне в национальных одеждах могут присоединяться все желающие.

В 13.00 на площади Революции состоится небольшой праздничный концерт (возрастное ограничение 0+).

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один