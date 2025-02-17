Бурятский художник Зорикто Доржиев вошел в жюри Всероссийского конкурса «Время смыслов»

Жителей Бурятии приглашают к участию в первом в России открытом конкурсе современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время смыслов» (возрастное ограничение 6+). Прием заявок на конкурс продлится до 6 апреля.

- Жюри конкурса возглавил известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, а сопредседателем стал Зорикто Доржиев - выдающийся бурятский художник российской и мировой современной арт-сцены. Инициаторами проекта выступили добровольческий отряд «Тигр» и арт-проект журнал «Судьба». Конкурс назван в честь командира отряда, Героя России Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области 2 февраля 2025 года, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

К участию в конкурсе приглашаются авторы от десяти лет, как из России, так и из других стран, разделяющие традиционные ценности страны - не только профессиональные художники и дизайнеры, но и любители, создающие объекты визуального искусства.

Принимаются как новые, так и ранее созданные произведения. Все конкурсные работы будут опубликованы в социальных сетях конкурса.

Каждый автор может подать до трех работ, которые могут быть созданы в любой технике: от традиционной живописи и графики до цифровых работ, включая использование инструментов искусственного интеллекта.

Конкурсантам предлагается рассматривать современное плакатное искусство шире традиционного формата, так как функцию плакатов могут выполнить мемы, карикатуры, коллажи, наборы эмоджи, цитаты, граффити и другие форматы контента.

13 номинаций конкурса охватывают все сферы жизни - работа, семья, отдых, спорт.

Номинации конкурса: Наша гордость, СВОи, Семья, Дальний Восток – моя любовь, Наша Победа, 80-ти летний Юбилей Победы, Воспитание гражданина, Воспитание детей и молодежи, Один за всех и все за одного, Мой дом – малая Родина, Россия - это красиво, Россия будущего и другие.

Подробности о конкурсе можно узнать на его сайте: время-смыслов.рф

Мероприятие проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один