На масленицу улан-удэнцам подарят живого барана

Жуй блины, выигрывай призы! – под таким девизом в эти выходные пройдут масленичные гуляния в парке «Юбилейный». Жители Бурятии смогут не только вдоволь повеселиться и наесться блинов, но и выиграть в конкурсах живого барана или кухонную технику.

- Приглашаем жителей и гостей города на Масленичные гуляния! Самые ловкие смогут помериться силами в главном масленичном состязании – взятии ледового столба, и выиграть кухонную технику и электроприборы! Также каждый присутствующий на празднике сможет стать участником лотереи и выиграть живого барана, - рассказывают в Дирекции по паркам кудбтуры и отдыха Улан-Удэ.

2 марта с 13:00 состоится театрализованное представление «Масленица – блинница, весны именинница!», концерт от творческих коллективов города, блины и розыгрыши подарков! На всей территории парка разместятся игровые локации и фотозоны – гостям праздника, представится возможность, совершенно бесплатно, надеть различные костюмы и запечатлеть себя в том или ином образе.

Дополнят праздничную атмосферу анимационные игровые точки, в которых любой желающий сможет выиграть призы от партнеров праздника. Завершением праздника, станет традиционный обряд «прощания с зимой» - сожжение чучела Масленицы.

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Фото: loon.site