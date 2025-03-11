В Бурятии стартовал театральный фестиваль-конкурс

До 28 марта объявлен приём заявок на участие в Республиканском детском театральном фестивале-конкурсе «В гостях у принцессы Алтан хайша — Золотые ножницы» (возрастное ограничение 6+). Для участия приглашаются детские театральные коллективы, кукольные театры и школьные студии.

Мероприятие направлено на поддержку юных талантов, развитие театрального искусства среди детей и популяризацию творческих инициатив.

Условия участия:

- Обязательно участие коллективов со званием «образцовый художественный коллектив»;

- Продолжительность спектакля — не более 25 минут (постановки созданы не ранее 2024 г.);

- Допускается участие в двух номинациях из трех: драма, эстрада, кукольный театр;



Заявки принимаются до 28 марта на почту организаторов: ontrcnt@mail.ru, куда входят: видеозапись выступления (без монтажа, формат MP4, Full HD 1920x1080) и заполненные анкета (Приложение №1) и список участников (Приложение №2). Подведение итогов отбора состоится с 1 по 4 апреля.

Победители получат дипломы лауреатов I, II, III степени, а также специальные номинации: «Лучшая актерская работа»; «Лучшая режиссура» и «Лучшие костюмы» и др.

Итоги фестиваля-конкурса будут опубликованы на официальном сайте байкалфолк.рф до 25 апреля. Подробности - в Положении о фестивале-конкурсе.

Координатор: Цыден Цыренов, тел.: (301-2) 37-93-60 (доб. 211), e-mail: ontrcnt@mail.ru.

Организаторы конкурса – Республиканский центр народного творчества*, учредители – Министерство культуры Бурятии и Управление культуры Заиграевского района.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site