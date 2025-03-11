Культура 11.03.2025 в 09:55

В Бурятии стартовал театральный фестиваль-конкурс

Приём заявок идет до 28 марта
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии стартовал театральный фестиваль-конкурс

До 28 марта объявлен приём заявок на участие в Республиканском детском театральном фестивале-конкурсе «В гостях у принцессы Алтан хайша — Золотые ножницы» (возрастное ограничение 6+). Для участия приглашаются детские театральные коллективы, кукольные театры и школьные студии.

Мероприятие направлено на поддержку юных талантов, развитие театрального искусства среди детей и популяризацию творческих инициатив.

Условия участия:

- Обязательно участие коллективов со званием «образцовый художественный коллектив»;

- Продолжительность спектакля — не более 25 минут (постановки созданы не ранее 2024 г.);

- Допускается участие в двух номинациях из трех: драма, эстрада, кукольный театр;

Заявки принимаются до 28 марта на почту организаторов: ontrcnt@mail.ru, куда входят: видеозапись выступления (без монтажа, формат MP4, Full HD 1920x1080) и заполненные анкета (Приложение №1) и список участников (Приложение №2). Подведение итогов отбора состоится с 1 по 4 апреля.

Победители получат дипломы лауреатов I, II, III степени, а также специальные номинации: «Лучшая актерская работа»;  «Лучшая режиссура» и «Лучшие костюмы» и др.

Итоги фестиваля-конкурса будут опубликованы на официальном сайте байкалфолк.рф до 25 апреля. Подробности - в Положении о фестивале-конкурсе. 

Координатор: Цыден Цыренов, тел.: (301-2) 37-93-60 (доб. 211), e-mail: ontrcnt@mail.ru.

Организаторы конкурса – Республиканский центр народного творчества*, учредители – Министерство культуры Бурятии и Управление культуры Заиграевского района.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

Все новости

В Бурятии прошли воздушные тренировки для новичков-десантников
11.03.2025 в 09:55
В Бурятии стартовал театральный фестиваль-конкурс
11.03.2025 в 09:55
В Бурятии конфликт девочек из-за вещей с Вайлдберриз закончился приговором
11.03.2025 в 09:42
В Улан-Удэ росгвардейцы пресекли незаконный оборот наркотических средств
11.03.2025 в 09:31
В Бурятии работники банка психологически надавили на пенсионерку
11.03.2025 в 09:29
Букет цветов стал очередной схемой развода пенсионерки из Бурятии
11.03.2025 в 09:14
В Улан-Удэ задержали двух «решал»
11.03.2025 в 09:12
Основное место работы и подработка
11.03.2025 в 09:00
В Бурятии объявили конкурс национального танца «Цветок Байкала»
10.03.2025 в 17:44
Студенты колледжа в Улан-Удэ представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг»
10.03.2025 в 17:28
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

Читайте также
В Бурятии объявили конкурс национального танца «Цветок Байкала»
Заявки нужно успеть подать до 28 марта
10.03.2025 в 17:44
Студенты колледжа в Улан-Удэ представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг»
Выставка будет работать с 19 марта по 19 апреля
10.03.2025 в 17:28
Монгольский театр оперы и балета покажет оперу «Аида» в Улан-Удэ
Показы состоятся 4 и 5 апреля
10.03.2025 в 16:22
В Бурятии готовятся к Межрегиональному фестивалю старообрядческой культуры
Он пройдет с 12 по 14 сентября в Улан-Удэ и селе Шаралдай Мухоршибирского района
07.03.2025 в 15:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru