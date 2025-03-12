В Бурятии назначили нового руководителя хореографического колледжа

В Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева (БРХК) назначили нового директора. Им стала Эльвира Гуржаповна Доржиева, директор Школы креативных индустрий (ШКИ) в г. Улан-Удэ.

Напомним, прежний директор Владимир Вениаминович Кожевников стал первым заместителем министра культуры РБ – председателем комитета по культуре и искусству.

- Эльвира Гуржаповна Доржиева известна в республике как руководитель, превративший Школу креативных индустрий в современный центр подготовки будущих специалистов для творческой экономики. Среди ее достижений – внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, запуск междисциплинарных программ и сотрудничество с федеральными креативными кластерами, - сообщили в пресс-службе БХРК.

Для справки:

Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева на протяжении многих лет является кузницей кадров для балетных театров России и мира. Здесь воспитываются не только талантливые исполнители, но и будущие педагоги, хореографы и балетмейстеры, сохраняющие и развивающие традиции бурятского балетного искусства.

Фото: БХРК