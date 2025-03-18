В Улан-Удэ пройдёт VIII Международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга-2025»

С 28 по 30 марта пройдёт VIII этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга-2025» (возрастное ограничение 0+). В рамках мероприятия запланированы: международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)», по традиционной бурятской игре в кости «Шагай наадан», по бурятской спортивной игре «Талаан Тобшо наадан» и традиционной игре «Тэбэг».

- В соревнованиях могут участвовать представители муниципальных районов и городских округов Бурятии, субъектов Российской Федерации, иностранных государств, землячеств, члены общественных организаций, коммерческих организаций, студенческих самоуправлений и частные лица. От каждой команды должно быть 10 человек. Помимо спортивных состязаний, также будет проведена научно-практическая конференция, - сообщили организаторы фестиваля.

Состязания пройдут в 13 возрастных группах.

Участников фестиваля ждут грандиозные призы: 1 000 000 рублей — главный приз абсолютному чемпиону среди мужчин, а также воинские доспехи «Зуут», туристические путевки, денежные награды до 150 000 рублей.

Условия участия: заявку нужно подать до 24 марта на tos.urdamzha@yandex.ru и оплатить оргвзнос. Подробные условия – в положении о фестивале.

Программа фестиваля «Алтан Мундарга-2025»:

- 28 марта: заезд, регистрация, научная конференция.

- 29 марта: отборочные туры, открытие фестиваля, установление рекордов.

- 30 марта: финал, награждение, абсолютное первенство.

Заявки и вопросы по телефону: +7 (951) 636-05-26, контактное лицо: Зурбаков Гомбо Найданович, e-mail: tos.urdamzha@yandex.ru/

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один