Культура 27.03.2025 в 11:43

Известная многим певица Нюша побывала на Байкале

Новостью о поездке она поделилась в своих соцсетях
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Текст: Елена Кокорина
Известная многим певица Нюша побывала на Байкале

Накануне на Байкале побывала очередная медийная личность. На этот раз красота озера привлекла известную певицу Нюшу.

- В этот международный день счастья, желаю вам обрести своё. Скоро расскажу, где я побывала, - заинтриговала своих подписчиков Нюша 21 марта. Несколькими днями позже певица раскрыла секрет где она находится, опубликовав видео и фото с Байкала в своем телеграм-канале.

Известно, что Нюша покаталась на хивусе, отведала свежего омуля, и, получив массу впечатлений, обещала вернуться еще раз.

Напомним, что за последнее время на Байкале побывали многие известные актеры, певцы, политики и спортсмены. Среди них известная фигуристка Алина Загитова, которая станцевала на льду Байкала в 30-градусный мороз в одном лишь платье, фигурист Александр Галлямов. неудачно поскользнувшийся на льду озера прокатывая свою программу и сломавший ногу, а также певица Слава, посетившая Байкал в марте, сразу после своего концерта.

Фото: скриншот видео ТГ-канала Нюши

 

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певица Нюша Байкал

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