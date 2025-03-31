Культура 31.03.2025 в 17:55

Ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при на Всероссийской танцевальной олимпиаде

Эта первая победа хореографического ансамбля «Овация» Детской школы искусств № 9
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при на Всероссийской танцевальной олимпиаде

Хореографический ансамбль «Овация» завоевал Гран-при на Всероссийской танцевальной олимпиаде

Образцовый хореографический ансамбль «Овация» Детской школы искусств № 9 стал победителем Всероссийского проекта «Танцевальная Олимпиада». Это первое участие коллектива в столь масштабном соревновании, которое прошло во Владивостоке.

- Мы смогли объединить традиционные элементы хореографии и не забыть про фольклор нашего региона, это дало возможность создать номера, заставляющие зрителей затаить дыхание, — поделилась художественный руководитель Анна Телешова.

Участие в таком престижном мероприятии стало для «Овации» возможностью продемонстрировать своё мастерство за пределами нашего региона.

- Коллектив показал, что упорные репетиции и стремление к совершенству могут привести к высоким результатам», — добавила Татьяна Рассказова, художественный руководитель ансамбля

Цель «Танцевальной Олимпиады» — создание рейтинга лучших непрофессиональных танцевальных коллективов России.

 

Фото: скриншот с трансляции конкурса https://vk.com/art_seasons

Все новости

Ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при на Всероссийской танцевальной олимпиаде
31.03.2025 в 17:55
В Бурятии 10% от стоимости дамбы ушло на откат чиновнику
31.03.2025 в 17:52
В Бурятии инспекторы выстроили щит против браконьеров
31.03.2025 в 17:42
«Солар» совершенствует технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе»
31.03.2025 в 17:04
В Бурятии стадо косуль вышли в люди
31.03.2025 в 16:43
В пяти районах Бурятии появятся новые площадки ГТО
31.03.2025 в 16:28
В Бурятии в ходе массовой проверки водителей поймали несколько выпивох
31.03.2025 в 16:18
В Бурятии завалило снегом перевал Даван
31.03.2025 в 15:56
В Бурятии ограничили проезд по перевалу
31.03.2025 в 15:54
В Улан-Удэ выступит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии
31.03.2025 в 15:53
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ выступит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии
Мероприятие состоится 1 апреля в Театре оперы и балета
31.03.2025 в 15:53
Летом жителям Бурятии покажут поющего Дельфина
Известный рэпер выступит на фестивале Голос кочевников
31.03.2025 в 11:27
«Могу смотреть на Улан-Удэ глазами варвара»
Художница из Санкт-Петербурга презентовала выставку об Улан-Удэ
30.03.2025 в 07:00
«Здесь не работают, а служат»
Бывший телеведущий, актер кино и солист оперной труппы рассказал о жизни на сцене и за кулисами
29.03.2025 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru