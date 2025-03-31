Ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при на Всероссийской танцевальной олимпиаде

Хореографический ансамбль «Овация» завоевал Гран-при на Всероссийской танцевальной олимпиаде

Образцовый хореографический ансамбль «Овация» Детской школы искусств № 9 стал победителем Всероссийского проекта «Танцевальная Олимпиада». Это первое участие коллектива в столь масштабном соревновании, которое прошло во Владивостоке.

- Мы смогли объединить традиционные элементы хореографии и не забыть про фольклор нашего региона, это дало возможность создать номера, заставляющие зрителей затаить дыхание, — поделилась художественный руководитель Анна Телешова.

Участие в таком престижном мероприятии стало для «Овации» возможностью продемонстрировать своё мастерство за пределами нашего региона.

- Коллектив показал, что упорные репетиции и стремление к совершенству могут привести к высоким результатам», — добавила Татьяна Рассказова, художественный руководитель ансамбля

Цель «Танцевальной Олимпиады» — создание рейтинга лучших непрофессиональных танцевальных коллективов России.

Фото: скриншот с трансляции конкурса https://vk.com/art_seasons