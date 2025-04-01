Культура 01.04.2025 в 16:32

В микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ откроют Дом культуры

На это из бюджета выделено более 13 миллионов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ откроют Дом культуры

В микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ откроют Дом культуры. Там в здании бывшей амбулатории поликлиники № 1 проведут капитальный ремонт, после чего в нем откроется филиал Дома культуры «Авиатор».

На эти цели из республиканского бюджета выделено более 13 миллионов рублей.

- Мы очень рады, что у нас появилась возможность реализовать планы по капитальному ремонту здания для дальнейшей перепланировки в учреждение культуры. Отрадно, что наш город с каждым годом развивается, создавая для жителей комфортное пространство для общения, культурного развития и реализации творческих потребностей, - поделилась директор Дома культуры «Авиатор» Марина Гукасян.

После открытия филиала в здании будут проводиться культурно-массовые мероприятия, различные конкурсы, концерты и праздники. Также планируется открытие вокальной и хореографической студий, клубных формирований народного творчества.

После капитального ремонта в новом доме культуры появятся актовый зал на 50 мест со сценой, хореографический зал, кабинет для занятий вокальной и театральной студиями, кабинеты для специалистов культурно-досуговой деятельности, гардеробная.

Старое здание бывшей амбулатории передано Дому культуры «Авиатор» после открытия нового здания поликлиники № 1 в 2021 году.

Новый филиал Дома культуры станет точкой притяжения для 5 тысяч жителей микрорайона Солдатский.

- Жители с нетерпением ожидают открытия филиала Дома культуры, и мы рады, что в этом году начнутся ремонтные работы. Наши жители разных возрастов с удовольствием будут посещать этот долгожданный дом культуры. Теперь у детей и пожилых людей появится пространство для реализации творческого потенциала и досуга, — рассказала председатель МОО ТОС «Солдатский» Анастасия Шестерикова.

За 2024 год в Бурятии модернизировано 14 объектов культуры: 8 домов культуры, 1 детская школа искусств, 2 модельные библиотеки, 2 музея и 1 театр. Всего с 2018 года в республике было создано и отремонтировано 179 культурных объектов, включая дома культуры, школы искусств, библиотеки, музеи и кинотеатры.

 

Фото: правительство Бурятии

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