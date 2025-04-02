Культура 02.04.2025 в 13:22

Жители Бурятии примут участие в литературном конкурсе «Твои защитники, Россия»

На конкурс можно прислать стих, прозу, или переводы прозы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии примут участие в литературном конкурсе «Твои защитники, Россия»

Жители Бурятии примут участие во Всероссийском литературном конкурсе «Твои защитники, Россия». Он посвящен Году защитника Отечества. Конкурс проводится с 12 марта по 31 августа 2025 года.

- Конкурс организован с целью показа ярких образцов мужества, героизма, гуманизма, дружбы и сплоченности воинов разных национальностей, единых в своем порыве защищать Родину. Проводится по номинациям: поэзия, проза, публицистика, художественный перевод, - сообщают организаторы конкурса.

Всероссийский литературный конкурс «Твои защитники, Россия» – это открытый конкурс поэзии, прозы, публицистики, переводов на русский язык произведений национальных авторов о защитниках Отечества, участниках специальной военной операции.

Конкурс проводится в следующих номинациях: - поэзия (до 100 строк); - проза (малые формы) (до 300 строк); - публицистика (до 300 строк); - перевод поэзии (до 100 строк); - перевод прозы (до 300 строк).

Конкурс призван найти талантливых авторов, пишущих произведения о современных защитниках Отечества, как среди известных мастеров слова, так и среди начинающих литераторов, в том числе – переводчиков прозаических и поэтических произведений национальных писателей.

Работы участников конкурса принимаются с 12 марта 2025 года по 31 августа 2025 года по адресу электронной почты: annatokarevatg@yandex.ru

С положением можно ознакомиться на сайте министерства культуры РБ здесь.

 

Фото: loon.site

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