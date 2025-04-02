Казачий ансамбль «Станица» из Бурятии отпраздновал 25-летие. В честь юбилея ансамбль выступил 29 марта с концертом «Песни нашей станицы». Участники ансамбля исполнили лучшие музыкальные композиции, накопленные за четверть века творческого пути ансамбля.

- Коллектив представляет песенную культуру казаков Забайкалья на международных, всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Программа ансамбля «Станица» пользуется огромным успехом у зрителей. Коллектив считается одним из лучших казачьих ансамблей Дальневосточного Федерального округа, - сообщили в минкультуры Бурятии.

Ансамблю в честь юбилея был подарен сертификат на сумму 25 тысяч рублей от министерства культуры Бурятии.

Участникам ансамбля Николаю Стукову и Надежде Хайнацкой были вручены благодарности Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова за вклад в сохранение и развитие нематериального этнокультурного достояния республики Бурятия.

От Республиканского центра народного творчества коллектив поздравила Баирма Цыденова, начальник отдела нематериального культурного наследия. Участникам коллектива также были вручены Почетные грамоты РЦНТ.

Для справки:

Ансамбль казачьей песни «Станица» создан в декабре 2000 года по инициативе супругов Григорьевых: Георгия Васильевича и Людмилы Николаевны на базе Культурно-досугового центра «Рассвет» города Улан-Удэ.

В 2005 году за высокий художественный уровень в творческой, исполнительской деятельности казачьему ансамблю «Станица» присвоено звание «Народный художественный коллектив».

Указом Главы Республики Бурятия в 2021 году ансамблю присуждена Государственная премия Республики Бурятия за заслуги в развитии народного творчества в номинации «Народный коллектив любительского художественного творчества». А в 2023 году за высокие достижения в сохранении и развитии народного творчества и традиционной культуры народов России «Станица» удостоена звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».

Фото: минкультуры РБ