Театр «Байкал» приглашает на концерт «Песни военных лет» (возрастное ограничение 6+). Концерт пройдет накануне Дня Победы 3 и 4 мая в 18. 30 в Буряад театре.

- Солисты театра «Байкал» исполнят самые дорогие и трогательные, задорные и проникновенные песни военных лет, которые помогали солдату жить и надеяться на победу! – сообщили организаторы концерта.

В репертуар «Песен военных лет» вошли знаменитые «День Победы», «Смуглянка», «Катюша», а также бурятские народные песни, рожденные в годы войны. Наряду с этими любимыми песнями прозвучат и многие другие песни, ставшие символом Победы.

Концерт состоится 3 и 4 мая в 18:30 в Буряад театре.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один