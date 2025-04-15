Культура 15.04.2025 в 11:55

Театр «Байкал» приглашает на концерт «Песни военных лет»

Концерт пройдет 3 и 4 мая в 18:30 в Буряад театре  
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Текст: Служба информации "Номер один"
Театр «Байкал» приглашает на концерт «Песни военных лет»

Театр «Байкал» приглашает на концерт «Песни военных лет» (возрастное ограничение 6+). Концерт пройдет накануне Дня Победы 3 и 4 мая в 18. 30 в Буряад театре.

- Солисты театра «Байкал» исполнят самые дорогие и трогательные, задорные и проникновенные песни военных лет, которые помогали солдату жить и надеяться на победу! – сообщили организаторы концерта.

В репертуар «Песен военных лет» вошли знаменитые «День Победы», «Смуглянка», «Катюша», а также бурятские народные песни, рожденные в годы войны. Наряду с этими любимыми песнями прозвучат и многие другие песни, ставшие символом Победы.

Концерт состоится 3 и 4 мая в 18:30 в Буряад театре.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+ 

 

Фото: Номер один

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