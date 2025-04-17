Студентов ВСГУТУ зовут на один из лучших концертов от театра «Байкал»

Театр «Байкал» представит всеми любимую концертную программу «В мир кино» для студентов Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (возрастное ограничение 6+).

В программе прозвучат знаменитые саундтреки из популярных фильмов, сериалов и аниме, таких как «Великолепный век» (16+), «Хатико» (12+), «Гарри Поттер» (12+), «Наруто» (16+), «Ходячий замок» (6+), «Игра престолов» (18+) и многие другие.

- Уникальность проекта заключается в том, что все эти мелодии будут исполнены на традиционных бурятских музыкальных инструментах, что позволит услышать любимые композиции в совершенно новом, самобытном звучании. Это незабываемое путешествие в мир музыки, где переплетутся современные ритмы и древние традиции, - говорят организаторы.

Концерт состоится 25 апреля в 17:00 в КДЦ «ВСГУТУ». Действует «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео, Номер один