Улан-удэнцев приглашают на танцевальное шоу от театра «Байкал»

Улан-удэнцев зовут на танцевальное шоу «Show of dance» от театра «Байкал». Показы шоу состоятся с 14 по 18 мая в здании Бурятского оперного театра (возрастное ограничение 6+).

Шоу состоит из двух отделений, и исключительно из хореографических номеров. За два с половиной часа зрители увидят 23 абсолютно не похожих друг на друга номера. Национальный оркестр Бурятии придает шоу неожиданности: оригинальная музыка, необычные ремиксы и живое исполнение – изюминка шоу.

- Программа представляет собой отражение богатой культуры и традиций бурят-монголов через синтез современности и этники. В основе шоу - слияние народных танцев и музыки с современными направлениями. Национальные мотивы сочетаются с деми-классикой, хип-хопом и вогом, - сообщается в анонсе мероприятия.

Показы шоу состоятся 14,15,16 мая в 18.30, и 17, 18 мая в 17.00 в здании Бурятского оперного театра.

Возрастное ограничение 6+.

Фото: Номер один