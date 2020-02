Поющая принцесса

История актрисы из Бурятии, которая живет в Нью-Йорке



Оюна Тудупова была актрисой Бурятского драматического театра девять лет. Но писать про нее стали тогда, когда она стала сниматься в кино и уехала из Бурятии. Сначала в Москву, а потом и вовсе в Нью-Йорк.



Дух степи



Оюна Тудупова родилась в Ага-Хангиле – одном из сел тогда еще автономного Бурятского Агинского округа. В округе нет профессиональных театров, потому «заболеть» мечтою об актерстве в детстве Оюне не пришлось. Она росла без отца, с мамой и бабушкой, которые посвящали себя ей. Хорошо училась, много трудилась и после окончания школы выбирала между тремя вузами - Томским университетом систем управления и радиоэлектроники, Читинской медакадемией и Восточно-Сибирским институтом культуры.



- Острого желания стать актрисой у меня не было. Но когда я оканчивала школу, наш округ набирал Агинскую студию. У нас округ очень талантливый, и поэтому проходить туры было непросто.



До 11 класса Оюна говорила только на бурятском языке, впитав, по ее признанию, дух агинских степей.



То, как они с бабушкой собирали дикий лук, землянику и грибы, она помнит так ясно, словно не было прошедших лет, и сейчас на кухне мама ждет их и варит отвар из трав, чтобы помыть им и расчесать ее длинные волосы.



Лучший дебют



Уже на третьем курсе Оюна Тудупова сыграла принцессу Долгеон в нашумевшем спектакле Олега Юмова «Максар. Степь в крови» в Бурдраме. После окончания учебы ее пригласили в театр, где вскоре она стала одной из ведущих актрис. За роль Сы-Фын в «Грозе» китайского драматурга Цао Юя актриса получила награду «Лучший дебют года». В ее репертуаре более десятка главных ролей, а в общем за период работы в театре ею исполнено 43 роли. Обладая от природы музыкальным слухом, Оюна, актриса поющая, стала суперфиналисткой Международного конкурса исполнителей песен на иностранных языках Universe Best Songs, опередив 150 участников из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.



В 2011 году театр эстрады Нонны и Зорикто Тогочиевых провел нашумевшее шоу «Дивас», в котором выступила пятерка лучших моделей Бурятии, одной из них была актриса Оюна Тудупова.



В 2013 году сменилось руководство Бурятского театра и у Оюны не стало ролей. Нет, роль обезьянки в спектакле Сойжин Жамбаловой «Маугли» ей удавалась отменно, но значительных ролей не было. От каких-то Оюна отказывалась сама. Положа руку на сердце, артисты не разбрасываются работой, держась за место, - не так много театров ждут бурятских артистов, но Оюна решилась. Например, спектакль «Улейские девушки» на тему духов и шаманизма Оюна Тудупова решила обходить стороной.



- Тогда встал вопрос, имею ли как артист право на выбор или я, как марионетка, должна играть и интонировать в соответствии с желанием руководства театра? В этом спектакле людей пугают, сеют в них страх. Я не хотела в этом участвовать и понимала, что моя игра не будет искренней и зритель будет обманут. Я решила «на берегу» все вопросы, ведь артист должен доверять режиссеру, потому что он зависим от него и от материала. Но режиссер не был моим, а я не была их актрисой, потому наши взгляды не совпали, - объясняет Оюна, избегая подробностей, и добавляет: - Это нормально.



Пострадала за веру



- Знаете, почему я согласилась на интервью? Потому что только вы спросили, почему я ушла из театра.



В 2014 году, возвращаясь с гастролей в Тунке, прямо в автобусе при всей труппе Оюне крепко досталось от режиссера за слова о Боге. Все промолчали. Автобус поехал дальше, но жизнь Оюны уже не пошла по привычной колее. Она смотрела в окно и думала, что у режиссера дочь – ее ровесница и как бы он отреагировал, если бы кто-то говорил с ней так же.



В 2009 году Оюна приняла христианство. Она сама не знала, насколько это отразится на ее жизни, в том числе в театре.



Но, говорит актриса, Бог никогда не оставляет своих праведников.



Прямо в автобусе Оюну нашла агент из Москвы и пригласила на пробы.



– Она написала мне в соцсети после того, как в театре ей почему-то не дали мой телефон.



После того, как ее утвердили на роль, Оюна испытала целую гамму эмоций - от подавленности до радости.



- Съемки очень отличались от того, что привыкла делать в театре. Но я была очень удивлена уважительным отношением к актерам. Благодарна руководству театра, что они отпустили меня на съемки. То, что в тот момент у меня не было ролей, оказалось даже к лучшему. Бог все усмотрел, - заключает она решительно.



А в январе 2016-го ушла из театра, поставив точку в долгой истории. Ни горечи, говорит, ни обиды у нее не было, потому что знала, что теперь Бог ведет ее. Он – Отец и никогда ее не оставит.



Благословение дизайном



Уйдя в никуда, Оюна занялась дизайном одежды и весьма успешно. Мама Оюны - закройщик, портной, передала свое умение дочери. Первая коллекция Оюны Тудуповой - стилизованная верхняя одежда из кашемира «Черная жемчужина» - была создана для конкурса Baikal Fashion Week. Не умеющая раньше шить актриса быстро набирала обороты и стала финалистом международного конкурса модельеров «Экзерсис» в Москве, где председателем жюри был Вячеслав Зайцев. Ее коллекция «Зурлаа» выполнена в стиле минимализм в этнике. То, что ей без образования удалось стать одной из немногих российских дизайнеров, прошедших в финал, Оюна объясняет благословением свыше.



- Я живу в незаслуженном благоволении от Бога через жертву Иисуса Христа. Как могу молчать, когда есть такая Радостная Весть, что человек может жить в благословении, благоволении от Самого Бога?



Шаманская болезнь



На вопрос, когда ее мировоззрение стало религиозным, Оюна парирует: «Если вы под религиозным мировоззрением считаете христианство, то умножьте это в миллион раз».



Приход к вере был не случаен. По признанию Оюны, в жизни семьи был тяжелый период, когда ее мама заболела «шаманской болезнью».



- Мы из шаманского рода, и мама начала видеть духов. Очень мучилась от этого. Мы ходили по дацанам и постоянно молились. Я знала все мантры наизусть и читала их всюду, но это не помогало. Мама нашла спасение в протестантской церкви. Именно после принятия христианства моя семья была освобождена от родового проклятия – «шаманской болезни». И теперь мы совершенно свободны от этого.



А в церковь Оюна пришла с годовалым братишкой на руках.



- Маме нельзя было поднимать тяжелое после кесарева сечения. И я пошла с ней в церковь. Там поначалу ничего не понимала, - говорит Оюна. Теперь же она старается больше говорить об Иисусе. И только потому, говорит, и согласилась на интервью.



По вере и дано будет



В 2017 году Оюна вместе с мамой и братом переехали в Москву. Про новую жизнь в большом городе говорит так: «Жизнь в Москве такая же, как и везде. Надо иметь голову на плечах, не лениться, развиваться. Живя там, я познакомилась с замечательными людьми: продюсерами, известными актерами, режиссерами. С некоторыми из них до сих пор поддерживаю связь».



Фильмы с участием Оюны шли на «России-1», НТВ, «Пятнице». Еще несколько проектов в скором времени покажут по Первому каналу.



В этом же году наша героиня подала заявку на участие в лотерее грин-карт, подтверждающих наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающих возможность на трудоустройство. Говорит, что на участии в лотерее настояла мама.



- Мама была уверена, что я получу грин-карту, и говорила об этом с родственниками так, будто это уже свершилось. Я помню, что известие о том, что выиграла, пришло, когда она разговаривала с кем-то по телефону. Слова «Мама я выиграла» она встретила как само собой разумеющееся и продолжила говорить по телефону.



Любопытно, что за право получить это «удостоверение» боролось примерно 20 млн человек со всей планеты. Недаром говорят, по вере и дано будет.

Теперь Оюна Тудупова живет в Нью-Йорке.



- Мне здесь нравится. Конечно, скучаю по родным – маме, братику. Переехать одной в совершенно другую страну нелегко: новое место, новые люди, новый язык. В основном сложность в языковом барьере, над которым активно работаю. Снимаюсь в сериале The last O.G. Атмосфера в Нью-Йорке очень позитивная, - коротко говорит Оюна.



Слово «позитивный» в разговоре с актрисой повторяется несколько раз, потому что именно такой она стремится быть.



- Я не помню неприятности, потому что сортирую мысли в моей голове. Ненужный хлам сразу стираю, оставив только позитивное, - говорит актриса.

Собираясь в Америку, она выучилась на маникюриста – лишний навык никогда не помешает.



Людей, которые боятся расстаться с работой и прочее, Оюна не понимает.



- Просто у меня не укладывается в голове, как можно бояться перемен? Тем более что даже переезд в другую страну - это всего лишь переезд. Не надо бояться. У нас всего лишь одна жизнь, и ничего нельзя безответственно отложить на потом. Сомнения бывают на этапе выбора. Но у меня это даже это не сомнения, а муки выбора. А раз выбрал - шагай смело. Но я, наверное, не ушла бы из театра, если бы была без Бога. Потому что Он дает мне уверенность. Для меня счастье быть там, где мне надо быть. Бог ведет меня, и если однажды он приведет меня из Нью-Йорка в другое место, даже в маленькую деревню, и тогда буду благодарна и счастлива. Просто верующий в Иисуса и неверующий - это совершенно разные люди. До Бога мысли контролировали меня, а теперь я контролирую мысли. А что про меня скажут люди – это неважно.



Диляра Батудаева, «Номер один».