Культурная программа на воскресенье и понедельник

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



«Сагаалган – 2020»



24 февраля, понедельник, 12.00. Празднование Белого месяца. В программе: Белый Старец «Сагаан Убугун» расскажет о встрече Сагаалгана, его традициях; обряды зажжения священного очага, подношение духу огня белой пищи; национальная игра hээр шаалган (разбивание хребтовой кости); массовый ёхор в исполнении народного фольклорного ансамбля «Тоонто», творческих коллективов «Харасгай», «Амар сайн» и гостей мероприятия. (0+)

Адрес: площадь Советов.



24 февраля, понедельник, в 13.00 - праздничная программа «Сагаалган в ФСК». Концертная программа, интерактивные площадки, выставки, мастер-классы. Презентация онлайн-турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Ярмарка сувенирной продукции, книг, товаров местных производителей. (0+)

Адрес: ФСК, ул. Рылеева, 2.



24 февраля, понедельник, в 15.00 - театрализованная программа «Сказочный Сагаалган-2020» с участием артистов фольклорных ансамблей. В этом году в гости к Сагаан Убгэну приедут Дед Мороз из Республики Удмуртия Тол Бабай и байкальский Дед Мороз. (0+)

Адрес: Этнографический музей народов Забайкалься, пос. Верхняя Березовка.

Театры



МАУ Молодежный художественный театр

23 февраля, воскресенье, в 18.00 - «Бабочки полет», пластическое эссе. (16+)

Адрес: ул. Димитрова, 2.

Справки по телефонам: 8-914-989-04-45, 8-983-531-30-39.

Музеи, выставки



Музей истории города



Выставка ко Дню дипломатического работника. (12+)

Фотодокументальная выставка, посвященная основным памятным датам в становлении и развитии отечественной дипломатии. Выставка подготовлена представительством МИД России в г. Улан-Удэ и приурочена ко Дню дипломатического работника. На выставке представлены материалы историко-документального департамента МИД России о Ф. Головине, других государственных деятелях и дипломатах. Посетители выставки узнают о развитии российской консульской службы по случаю 200-летия со дня принятия в России Консульского устава.



Постоянные экспозиции:



«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родным городом современного статуса. (0+)



«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)



«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)



«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)



Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова



Выставка «Дети и война». (12+) Экспозицию предоставил «Музей Победы». На выставке представлены документальные источники и фотографии из музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии, Чехии и Китая. «Дети и война» – это выставка-факт, выставка-свидетельство, основанная на документальных источниках. Эта экспозиция позволяет говорить о детях независимо от принадлежности к воюющим сторонам. Разделы выставки затрагивают темы оккупации, нацистских лагерей, участия подростков в боевых действиях и партизанских отрядах. Данная выставка организована в рамках межрегионального проекта «Территория победы». Цель проекта «Территория Победы» – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, позволяющего широко распространять знание о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы.



Выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами Атласа, в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.



Выставка «Хронограф Бурятии» охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX в. (0+)



Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)



Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова



Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к...». На выставке представлены свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере, с элементами стилизации образов. (0+)



Выставка «Вперед, к Победе!». Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии». (0+)



Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея» (0+)



Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)



«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)



Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» (0+). Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.



Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии.



«Таежная, озерная, степная…» - Интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой. (0+)



Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»



Выставки:

«Материальная культура бурят» (0+) Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.



«Эвенки Забайкалья» (0+) Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.



«Материальная культура старообрядцев Забайкалья» (0+) Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.



Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.