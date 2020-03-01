В Улан-Удэ завершился первый фестиваль UU.Sound

Мероприятие собрало российских и заграничных музыкантов

Первый фестиваль современной музыки UU.Sound прошел в Улан-Удэ с 26 по 29 февраля на различных концертных площадках. Приняли участие, как местные исполнители, так и приехавшие из ближних регионов и Москвы, Литвы и Монголии, Нидерландов и Великобритании. Организатором выступила Бурятская государственная филармония.В рамках фестиваля прошел и форум Colisium Baikal-Buryatia, посвященный вопросам организации и медийного продвижение концертных мероприятий.- Я хочу поздравить жителей Улан-Удэ с появлением нового большого музыкального фестиваля. Не так уж часто на байкальской земле возникают большие музыкальные проекты, на которые приезжают и зарубежные артисты, выступают местные. Это очень крутое начинание, мы надеемся, что продолжим этот проект с бурятской филармонией, - прокомментировал организатор форума Сергей Бабич.Первый концерт фестиваля состоялся 26 февраля в ресторане «Чаплин», второй – в зале ФСК, и последние два дня – в ночном клубе «69». Выступали музыкальные коллективы самых разных стилей – инди-рок, пост-панк, рэп, этно. В основном, были исполнители из Бурятии и Читы, можно упомянуть Намгар и «Сезон дождей». Или группы с забавными названиями «Неизвестный исполнитель» и «Местный бездарь».Всего на участие в фестиваль подало заявку 56 региональных коллективов. По словам руководителя бурятской филармонии Натальи Улановой, многие из них были неизвестны, писали музыку «в стол». И мероприятие позволило им привлечь внимание как зрителей, так и крупных музыкальных компаний.- Это возможность для музыкантов из Улан-Удэ, Читы и Иркутска заявить о себе, не только для экспертов. На шоу-кейсе открылся ряд групп, о которых вообще никто не знаю, между тем, они очень интересные. Например, The Blacksmiths или Escadrille, другие – талантливые очень ребята! И если бы не этот фестиваль, мы бы о них даже не знали, - рассказала Наталья Уланова.По ее приглашению приехали нидерландский певец Томас Айзер и британская индии-рок-группа Adwaith, поющая на валлийском языке. С Томасом Айзером она познакомилась через «Фейсбук». Группу Adwaith ей порекомендовал знакомый промоутер из Уэльса, когда Наталья Уланова получила грант «год британской музыки». Нужен был британский музыкальный коллектив для выступления на российском проекте. А новый альбом группы Adwaith был признан лучшим в 2019 году.Собственно, именно «британский грант» стал толчком для фестиваля. Как рассказала Наталья Уланова, заявка была подана в ноябре прошлого года, результаты стали известны в декабре, условия гранта требовали выполнить проект до конца февраля 2020 года. Таким образом, у филармонии на подготовку было всего два месяца, «но назад дороги не было». Тем не менее, фестиваль получился.- Главное, что мы увидели, что проект нужен людям, прежде всего музыкантам. Это интересный процесс, не только развлекательный, но и образовательный. И население Бурятии увидело, что зимой проводится еще один любопытный фестиваль, который тоже открывает новую музыку, - говорит Наталья Уланова.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото автора