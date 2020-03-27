В Улан-Удэ показали новый спектакль без зрителей

Сдача прошла в день театра

В Улан-Удэ в театре оперы и балета прошла сдача нового спектакля «Травиата». Показ прошел без зрителей. Напомним, в Бурятии закрыты театры, кинотеатры, фитнес-залы.

- Впервые международный день Театра отмечаем без зрителей. Массовые мероприятия закрыты, но в театрах идут репетиции, постановочные работы. Два дня подряд в театре оперы и балета шел новый спектакль «Травиата». В пустом зале шла сдача, - рассказала министр культуры Соелма Дагаева.

Главные партии в опере исполнили народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова и Дина Санданова, Чингис Иванов и Соел Батуев.

- Когда закончится ограничивающий режим, думаю, премьера будет иметь огромный успех. Я призываю коллег не терять оптимизма, бодрости духа. Надеюсь, очень скоро мы снова ощутим счастье встречи со своим зрителем, - сказала министр.



Как отметили в театре, уникальность оперы Джузеппе Верди «Травиаты» заключается в том, что она уже два столетия привлекает зрителя совершенством вердиевской музыки, облеченной в рамки увлекательного сюжета, не теряющего актуальности и в наши дни. Образно говоря, эта опера обладает открытыми мелодическими и сюжетными контурами, поэтому каждое поколение солистов ищет в ней свой предел совершенства, а каждый режиссер ведет свой диалог о любви и окружающей ее времени, о смешении возвышенного и земного в жизни каждого из нас.





Фото: uuopera.ru