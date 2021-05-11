В Улан-Удэ драматург из Германии проведет необычный тренинг по психологии танца

В Центре современного искусства «Залуу» пройдет встреча «Танец как универсальный язык»



В Центре современного искусства «Залуу» пройдет паблик-ток «Танец как универсальный язык?». На нем расскажут, как движение и пластика позволяют преодолевать границы – и ментальные, и физические.



- Мы решили объединить усилия и в условиях нового, разделенного из-за пандемии мира, переоткрыть его заново. На наших онлайн-встречах, семинарах, мастер-классах и в заключительном перформансе в Иркутске мы расскажем о том, как живут люди с ограниченными возможностями (под «ограниченными возможностями» мы подразумеваем не одну лишь физическую и ментальную инвалидность, но и любые ограничения, в том числе свободы передвижения, связанной с пандемией COVID-19). Мы поговорим о самой сути границ в современном мире и попробуем понять, как вместе справляться со сложившейся ситуацией, расширять возможности и менять среду, - рассказали организаторы проекта «БезГраничный мир».



Как отмечает Минкульт Бурятии, мероприятие является частью проекта «БезГраничный мир» и проводится в рамках Года Германии в России. Ведущие паблик-тока – театральный исследователь, куратор и продюсер Ника Пархомовская из столицы России, а также театральный драматург Томас Шаупп из Берлина.

Томас на онлайн-встрече расскажет о тонкостях работы танц-драматурга и о совместной работе с хореографами, а Ника - о своем опыте проведения лабораторий и тренингов по социальному танцу для разных, в том числе ограниченных в правах и возможностях, групп.



Томас Шаупп - танцевальный драматург, куратор. Имеет степень бакалавра театроведения и истории искусств. Работает с хореографами по всей Европе и за ее пределами. Является приглашенным лектором в Межуниверситетском центре танцев в Берлине, а с 2021 года - в Исландском университете искусств в Рейкьявике. Проводит семинары в хореографических центрах в Европе, Китае и Вьетнаме. В свою очередь, россиянка Ника Пархомовская - театровед, куратор и продюсер, выпускница Российского государственного института сценических искусств и «Школы Театрального Лидера». Выпущенные Никой спектакли были около 10 раз номинированы на национальную театральную премию «Золотая маска», а спектакль «Исследование ужаса» стал ее призером.



Время проведения: 4 июня. Вход на мероприятие свободный по предварительной записи.Количество мест ограничено. Запись - до 2 июня включительно по тел. +7 950 398 9570.



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