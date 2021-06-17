В Улан-Удэ пассажир элитного внедорожника побил пешехода

Дорожный конфликт попал на камеру наблюдения (видео)
В Улан-Удэ полицейские разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта, произошедшего вчера вечером на улице Бабушкина.
Как сообщили в МВД Бурятии, от 48-летнего гражданина поступило заявление о том, что на регулируемом пешеходном переходе на него, якобы, наехал автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». После чего из автомашины вышел пассажир и нанёс ему побои. Затем водитель и пассажир скрылись с места происшествия.
Момент дорожного инцидента был зафиксирован камерой ЦАФАП ГИБДД.
«В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Факт ДТП, предварительно, не установлен», - сообщили в полиции.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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