В Улан-Удэ пассажир элитного внедорожника побил пешехода

Дорожный конфликт попал на камеру наблюдения (видео)





В Улан-Удэ полицейские разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта, произошедшего вчера вечером на улице Бабушкина.

Момент дорожного инцидента был зафиксирован камерой ЦАФАП ГИБДД.











Как сообщили в МВД Бурятии, от 48-летнего гражданина поступило заявление о том, что на регулируемом пешеходном переходе на него, якобы, наехал автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». После чего из автомашины вышел пассажир и нанёс ему побои. Затем водитель и пассажир скрылись с места происшествия.«В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Факт ДТП, предварительно, не установлен», - сообщили в полиции.Фото и видео: ГИБДД Бурятии