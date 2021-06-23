В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины

Житель Кяхтинского района пропал больше месяца назад, выйдя из дома в Наушках





В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту пропавшего без вести 39-летнего мужчины. Сейчас проходят следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на розыск мужчины и выяснение обстоятельств его исчезновения, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, в ночь с 3 мая на 4 мая нынешнего года, мужчина вышел из дома по адресу: Кяхтинский район, поселок Наушки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. С родственниками на связь мужчина не выходит.



Сведения о пропавшем мужчине: Серебренников Александр Васильевич, 19.03.1982 года рождения.

Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175 см., волосы темные коротко стриженные, глаза карие.

Особые приметы: имеется шрам на животе 12 см, на левом боку в области живота носит калоприемник, на левом плече имеется татуировка кельтский узор и солнышко, на левом запястье татуировка в виде звезды.

Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.



Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении мужчины, изображенного на фотографии, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8-996-935-49-69, 8(30142)91-6-95 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28, (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).







фото: СУ СКР РБ