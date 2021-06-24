В Улан-Удэ юноша ограбил прохожего именем бывшей

Он попросил телефон якобы для звонка девушке, а сам сбежал





В дежурную часть полиции Улан-Удэ обратился 23-летний житель села Гурульба. Он рассказал о том, что на улице Дорожной прохожий открыто похитил у него телефон.



- Потерпевший уточнил, что пешком возвращался от пожилого родственника домой. На пути ему встретился молодой человек, который сначала попросил сигарету, а затем, пройдя с ним некоторое расстояние – телефон, чтобы позвонить своей бывшей девушке. Гаджет незнакомец так и не вернул: он отвлек внимание владельца на проезжающую мимо иномарку и с мобильным устройством скрылся, - рассказали в МВД Бурятии.



Ущерб составил 9,5 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Еравнинского района, который приехал в Улан-Удэ погостить, встретиться с друзьями. Как выяснилось, сотовый телефон он заложил в скупку по паспорту приятеля. Деньги потратил на личные нужды.



Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, в содеянном раскаялся и пообещал возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.







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