В Улан-Удэ в страшном ДТП погиб 25-летний парень

Ночью грузовик вылетел на «встречку» и протаранил минивэн



В местных социальных сетях появились фотографии со страшного ночного ДТП, по дороге в 100-ые кварталы. Грузовик врезался в семейный микроавтобус, разбив всю переднюю часть автомобиля.

- Сегодня в 1:30 ночи мужчина 1966 года рождения, управляя автомашиной «Foton», следуя по улице Бабушкина, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Honda Stepwgn». В результате ДТП водитель «Honda Stepwgn» 1986 года рождения с травмами госпитализирован, а его пассажир мужчина 1995 года рождения скончался на месте, - рассказали в ГИБДД Бурятии.

При этом, очевидцы сообщают, что грузовик протащил минивэн на несколько метров.

- «Foton» двигался со стороны переезда, «Honda» со стороны сотых. И на повороте, где кладбище, «Foton» поехал прямо и протаранил «Honda». Протащил его метров 20. Через бордюр, через тротуар, почти до стены, - пишет очевидец на в соцсети блогера- аваркома Батыра Артыкова.





фото: со страницы Батыра Артыкова