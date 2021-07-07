Жители районов Бурятии столкнулись с нашествием гусениц

Особо опасный вредитель – луговой мотылек - угрожает урожаю



В медиа-пространстве Бурятии местные жители сообщили о нашествии гусениц. В паблике «Аноним 03» появился пост от жительницы села Сужа, Иволгинского района, которая прикрепила к записи видеоролик. На нем видно, что зеленоватые гусеницы заполонили огород женщины.- Судя по снимкам – это гусеницы лугового мотылька. Мы наблюдаем отрождение этих гусениц в Иволгинском, Селенгинском районах. Луговой мотылек относится к особо опасным вредителям и может массово размножаться при наличии определенных погодных условий. В этом году условия были – влажное лето, дожди. Основная причина – наличие пустырей, незанятых сельхозземель. Размножаются они на сорняках, - рассказал «Номеру один» глава Россельхознадзора Намжил Мардваев.По его словам, бороться с вредителями можно при помощи препаратов, разрешенных к применению. «Все основные инсектициды нормально по нему работают: «Шарпей», «Имидор» и так далее», - добавил он.фото: скриншот из видео "Аноним 03"