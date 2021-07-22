В Улан-Удэ покончил с собой следователь полиции

Подробности происшествия не разглашаются



Как стало известно «Номер один», в Улан-Удэ добровольно ушел из жизни следователь отдела полиции №2. Подробности происшествия не известны – правоохранительные органы не комментируют случившееся.

По неофициальной информации, незадолго до смерти у сотрудника был конфликт с начальством. Его, якобы, уличили в использовании мобильного телефона, изъятого по одному из дел в качестве вещественного доказательства.



Фото: «Номер один»

По неофициальной информации, незадолго до смерти у сотрудника был конфликт с начальством. Его, якобы, уличили в использовании мобильного телефона, изъятого по одному из дел в качестве вещественного доказательства.Фото: «Номер один»

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