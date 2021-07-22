В Бурятии на размытой дождями дороге нашли человеческий скелет

По предварительным данным, кости очень старые





Жители Баргузинского района республики наткнулись на страшную находку – прошедшие дожди вымыли из земли человеческие останки. Об этом сообщили в местной группе «Баргузин-инфо 24/7».



- Здравствуйте. Не доезжая Сувинского моста, водой вымыло человеческий скелет, - сообщили в мессенджере.







Информацию подтвердили в Баргузинском межрайонном следственном отделе. Правоохранители выехали на место происшествия. Вскоре будут проводить судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, кости очень старые.



- Может быть, это кости от старого захоронения – в тех местах были стоянки древних людей. Судя по месту обнаружения, их принесло дождевыми стоками воды, - сообщил руководитель Баргузинского межрайонного следственного отдела СУ Следком РФ Олег Таряшиев.







фото: Баргузин-инфо 24/7 Жители Баргузинского района республики наткнулись на страшную находку – прошедшие дожди вымыли из земли человеческие останки. Об этом сообщили в местной группе «Баргузин-инфо 24/7».- Здравствуйте. Не доезжая Сувинского моста, водой вымыло человеческий скелет, - сообщили в мессенджере.Информацию подтвердили в Баргузинском межрайонном следственном отделе. Правоохранители выехали на место происшествия. Вскоре будут проводить судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, кости очень старые.- Может быть, это кости от старого захоронения – в тех местах были стоянки древних людей. Судя по месту обнаружения, их принесло дождевыми стоками воды, - сообщил руководитель Баргузинского межрайонного следственного отдела СУ Следком РФ Олег Таряшиев.фото: Баргузин-инфо 24/7

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