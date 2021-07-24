Улан-удэнцы отдают миллионы рублей мошенникам

МВД Бурятии рассказало, как жителей Бурятии обманывают по телефону



Вечером 22 июля в отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ обратилась 66-летняя местная жительница. Она рассказала, что на ее абонентский номер позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Звонившая заявила: счет пенсионерки взломан – злоумышленники, предположительно, из числа специалистов другого банка пытаются завладеть ее деньгами. Ловить преступников нужно на «живца»: взять кредит в их учреждении и перехватить, когда они предпримут попытку хищения средств.



Когда займ пожилой женщиной был оформлен, «работница финансовой организации» дала дальнейшие инструкции: наличные в сумме 300 тысяч рублей необходимо перевести на указанный ею счет. Причем сделать это нужно через банкомат на другом адресе.



В силу усталости и разыгравшегося на улице дождя пенсионерка выполнять указание отказалась. А наутро, хорошенько поразмыслив, пришла к выводу, что чуть не стала жертвой мошенников. Заемные средства она вернула банку.



Примечательно, что позже, когда ей позвонил, якобы, сотрудник правоохранительных органов Москвы и стал критиковать за неоказание содействия в поимке преступников, женщина засомневалась в правильности своего шага. Окончательно запутавшись, пожилой человек обратилась в полицию, где получила исчерпывающее разъяснение по ситуации.



Совсем иначе – крупной финансовой потерей – завершилось общение с мошенниками для 59-летнего жителя города. Улан-удэнец лишился более трех миллионов рублей.



Началось всё с того, что в одном из популярных мессенджеров мужчине пришло сообщение, якобы, от финансового учреждения, с прикрепленным уведомлением о совершаемых в отношении него мошеннических действиях. Документ сопровождался логотипом и печатью банка, подписью специалиста. В нем говорилось, что для безопасности финансовых активов необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета. Для совершения данной операции определен компетентный сотрудник.



Спустя некоторое время указанный «сотрудник» позвонила потерпевшему и рассказала, что от его имени оформлена заявка на кредит в сумме 1,5 миллиона рублей. Чтобы ее отменить и помешать мошенникам, нужно самому оформить кредитные обязательства и перевести средства на безопасную ячейку. «Работник финансовой организации» сразу предупредила клиента, что делом занимаются в том числе «правоохранители». В процессе переговоров они не раз выходили на связь с горожанином.



В результате такой «обработки» улан-удэнец в первый день взял в кредит и отдал преступникам 1,6 миллиона рублей, в течение шести часов (с девяти вечера до трех часов ночи) перечисляя через банкомат средства на указанный счет. Во второй день он оформил займ в другом банке на сумму около 400 тысяч рублей, которые также перевел злоумышленникам. Всего им осуществлено 186 зачислений.



Окончательно кредитный лимит был исчерпан им на третий день, когда одобренные еще одним финансовым учреждением 1,1 миллиона рублей он переправил на подконтрольные преступникам счета. Даже пятитысячную купюру, которая не прошла через устройство, забрали злоумышленники: за банкнотой они отправили ничего не подозревавшего таксиста.



МВД Бурятии убедительно просит граждан не поддаваться на подобные схемы обмана. В случае звонка, якобы, сотрудника банка, заявляющего о мошеннических действиях с вашим банковским счетом, оформлении от вашего имени кредита, кладите трубку и перезванивайте в финансовое учреждение сами по телефону горячей линии (указана на обороте банковской карты). Не передавайте собеседникам никаких паролей и кодов, приходящих в смс-сообщениях.



Фото: pixabay.com





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