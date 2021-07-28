В затопленном селе Бурятии введут режим «Чрезвычайная ситуация»

Это необходимо для выплаты компенсаций пострадавшим





В селе Исток Прибайкальского района вода из озера Котокель подтопила 26 придомовых территорий, в которых проживают 42 человека, в том числе 15 детей. 27 июля село посетили зампред правительства РБ Петр Мордовской, руководство Республиканского агентства ГО и ЧС, Министерства природных ресурсов и экологии РБ и представители администрации Прибайкальского района.

«Это необходимо для проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, оценке ущерба и дальнейшей выплате денежных средств пострадавшим от стихии гражданам. У людей уничтожен урожай, нарушены условия их жизнедеятельности. Мы людей в беде не оставим» - сказал Петр Мордовской.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, зампред лично посетил затопленные участки и пообщался с местными жителями. Принято решение ввести в селе режим «Чрезвычайная ситуация».Отметим, проблема с подтоплением поселка Исток оказалась рукотворной. В «нулевые» годы местные власти прорыли канал в Котокель от местной маловодной речки Коточик, обустроив русло так, что вода прямиком поступала в озеро. В какой-то момент это было оправдано - в озере было мало воды, она застаивалась, а гниющие растения выделяли токсины, которые отравляли рыбу. Сегодня же этот канал приносит только один вред. Оказалось, тогда никто не предполагал, что Бурятия вступает в многоводный период.Теперь местные чиновники рассматривают вариант по обустройству ещё одного канала, который будет сбрасывать лишнюю воду от Коточика в Байкал, не давая Котокелю переполняться. В ближайшее время администрация Прибайкальского района разработает проект, и канал пророют, избавив жителей Истока от лишней воды. Пока же им было предложено немного потерпеть.