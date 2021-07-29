Житель Бурятии застрелил мать сожительницы из самодельного ружья

Скрывшегося с места преступления мужчину вскоре задержали полицейские





29 июля около полуночи в одном из домов села Баянгол Закаменского района произошло убийство 73-летней женщины. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний сожитель дочери покойной.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый проживал в селе Баянгол, нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Из-за этого около двух недель назад сожительница, забрав детей, ушла от него и стала проживать в деревне со своей матерью. 29 июля около полуночи пьяный мужчин, взяв самодельное ружье, пришел к их дому и стал стучать в окно. Сожительница подошла на стук, увидела на улице мужчину, сказала, что выйдет и направилась к двери. В этот момент к окну подошла ее пожилая мать, обеспокоенная шумом. В этот момент пьяный мужчина выстрелил из ружья в пенсионерку. От полученных ран она скончалась на месте.Мужчина скрылся, однако под утро пришел к своему дому, где его задержали полицейские.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В ближайшее время следователь приступит к допросу мужчины», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственном комитете Бурятии