В Бурятии по свалке, на которую жаловались Путину, возбуждено два уголовных дела

В прицеле правоохранителей оказались чиновники, «Экоальянс» и его подрядчик



Сразу два уголовных дела возбуждено Следственным управлением СКР по Бурятии по факту возникновения огромной свалки в местности «Клюквенная падь» Кабанского района. На зловонные кучи мусора жители поселка Селенгинск пожаловались во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 30 июня.

- Такие вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, - ответил им глава государства.



СУ СКР по РБ была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало возбуждение двух уголовных дел. Первого - по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». По оценке следственного органа, должностные лица республиканского Министерства природных ресурсов и экологии, администрации Кабанского района и городского поселения Селенгинск на протяжении полугода, проявляя «недобросовестное отношение к службе» и «ненадлежаще исполнения свои обязанности», не принимали мер по содержанию свалки. В частности, ее сетчатое ограждение было частично разрушено, и мусор разлетался по прилегающей территории. Из-за чего произошло загрязнение государственного лесного фонда твердыми коммунальными отходами, возникла угроза возникновения пожаров. Тление мусора сопровождалось дымом, который доходил до поселка Селенгинск. Тем самым, по мнению Следкома, были нарушены права жителей на благоприятную окружающую среду.



Второе уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проверкой было установлено, что на свалку в «Клюквенной пади» регоператор по обращению с ТКО «Экоальянс» и его подрядчики свозили мусор из Кабанского и Прибайкальского районов. Транспортировкой отходов занималось ООО «БХК-Восток», зарегистрированное в Селенгинске. Это же предприятие арендовало земельный участок под свалку.



Однако после того, как директором «Экоальянса» стал Дмитрий Дружинин, регоператор отказался оплачивать работу ООО “БХК-Восток”, и проверенный, лицензированный перевозчик прекратил деятельность по обращению с ТКО. Был расторгнут и договор аренды участка.



После этого «Экоальянс», возглавляемый Дмитрием Дружининым, заключил договор на транспортирование отходов с улан-удэнским ИП Евгением Шурыгиным. Но при этом регоператор не удосужился проверить, заключен ли его перевозчиком договор аренды земельного участка, на котором располагается мусорный полигон. А договора-то как раз и не было.



В итоге, как установил Следком, «Экоальянс» и его подрядчики незаконно сваливали мусор, собранный с территории Кабанского и Прибайкальского районов, прямо вдоль грунтовой дороги, не довозя его до свалки.



И в самом деле - чего заморачиваться-то? Зачем арендовать земельный участок, нести затраты на содержание полигона? Какое дело до того, что жители Селенгинска дышат едким дымом от тлеющего мусора? Ведь Евгений Шурыгин, как пишут о нем в Сети, «близкий и давний знакомый» Дмитрия Дружинина. Договор на транспортирование отходов в Кабанском районе был заключен с ИП Шурыгиным без проведения торгов и, судя по всему, даже в отсутствие у последнего лицензии! По данным Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора, лицензия на осуществление деятельности по транспортированию отходов IV класса опасности была выдана ИП Шурыгину только 14 апреля 2021 года.



«Творческий» путь Евгения Шурыгина устлан штрафами за разнообразные нарушения в предпринимательской деятельности. Его привлекали к административной ответственности за неоплату электроэнергии, потребляемой котельной, которая была в концессии у созданного и возглавляемого им ООО «Специндустрия», за нарушение законодательства о закупках и несоблюдение нормативных запасов топлива.



Поэтому скандальная история со свалкой в Селенгинске представляется не столь уж и удивительной, в чем-то даже закономерной. Хотя факт, конечно, вопиющий. Согласно выводам Следкома, несанкционированные мусорные развалы устроили те самые лица и бизнес-структуры, включая возглавляемый Дружининым «Экоальянс», которые призваны следить за чистотой в Бурятии и обеспечивать цивилизованное обращение с отходами. Ославили республику перед Путиным, подставили руководство региона.



Стоит вспомнить и о непредвиденных расходах республиканского бюджета. После «прямой линии» с президентом из казны Бурятии было



Кстати, неправомерность отказа регоператора от оплаты услуг ООО «БХК-Восток» подтвердил на днях Арбитражный суд Бурятии, который удовлетворил иск экс-перевозчика на сумму 14,75 млн рублей и отказал во встречном иске «Экоальянса». В производстве суда находятся еще два иска ООО «БХК-Восток».



Теперь правовую оценку действиям регоператора во главе с Дмитрием Дружининым, ИП Шурыгина и других фигурантов скандальной истории, дошедшей до президента России, даст и Следком Бурятии. Надеемся, она будет принципиальной, без оглядки на депутатские мандаты.



Тревожит то, что ИП Шурыгин по договорам с «Экоальянсом» занимается транспортировкой отходов не только в Кабанском районе, но и в Бичурском и Мухоршибирском. Где гарантия, что история не повторится? Думается, пока продолжается латание за счет бюджета экологических и финансовых бреши, пробитые регоператором и близкими ему подрядчиками, вместо того, чтобы заставить их эффективно работать и выполнять поставленные задачи, никаких гарантий быть не может.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии - Такие вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, - ответил им глава государства.СУ СКР по РБ была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало возбуждение двух уголовных дел. Первого - по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». По оценке следственного органа, должностные лица республиканского Министерства природных ресурсов и экологии, администрации Кабанского района и городского поселения Селенгинск на протяжении полугода, проявляя «недобросовестное отношение к службе» и «ненадлежаще исполнения свои обязанности», не принимали мер по содержанию свалки. В частности, ее сетчатое ограждение было частично разрушено, и мусор разлетался по прилегающей территории. Из-за чего произошло загрязнение государственного лесного фонда твердыми коммунальными отходами, возникла угроза возникновения пожаров. Тление мусора сопровождалось дымом, который доходил до поселка Селенгинск. Тем самым, по мнению Следкома, были нарушены права жителей на благоприятную окружающую среду.Второе уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проверкой было установлено, что на свалку в «Клюквенной пади» регоператор по обращению с ТКО «Экоальянс» и его подрядчики свозили мусор из Кабанского и Прибайкальского районов. Транспортировкой отходов занималось ООО «БХК-Восток», зарегистрированное в Селенгинске. Это же предприятие арендовало земельный участок под свалку.Однако после того, как директором «Экоальянса» стал Дмитрий Дружинин, регоператор отказался оплачивать работу ООО “БХК-Восток”, и проверенный, лицензированный перевозчик прекратил деятельность по обращению с ТКО. Был расторгнут и договор аренды участка.После этого «Экоальянс», возглавляемый Дмитрием Дружининым, заключил договор на транспортирование отходов с улан-удэнским ИП Евгением Шурыгиным. Но при этом регоператор не удосужился проверить, заключен ли его перевозчиком договор аренды земельного участка, на котором располагается мусорный полигон. А договора-то как раз и не было.В итоге, как установил Следком, «Экоальянс» и его подрядчики незаконно сваливали мусор, собранный с территории Кабанского и Прибайкальского районов, прямо вдоль грунтовой дороги, не довозя его до свалки.И в самом деле - чего заморачиваться-то? Зачем арендовать земельный участок, нести затраты на содержание полигона? Какое дело до того, что жители Селенгинска дышат едким дымом от тлеющего мусора? Ведь Евгений Шурыгин, как пишут о нем в Сети, «близкий и давний знакомый» Дмитрия Дружинина. Договор на транспортирование отходов в Кабанском районе был заключен с ИП Шурыгиным без проведения торгов и, судя по всему, даже в отсутствие у последнего лицензии! По данным Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора, лицензия на осуществление деятельности по транспортированию отходов IV класса опасности была выдана ИП Шурыгину только 14 апреля 2021 года.«Творческий» путь Евгения Шурыгина устлан штрафами за разнообразные нарушения в предпринимательской деятельности. Его привлекали к административной ответственности за неоплату электроэнергии, потребляемой котельной, которая была в концессии у созданного и возглавляемого им ООО «Специндустрия», за нарушение законодательства о закупках и несоблюдение нормативных запасов топлива.Поэтому скандальная история со свалкой в Селенгинске представляется не столь уж и удивительной, в чем-то даже закономерной. Хотя факт, конечно, вопиющий. Согласно выводам Следкома, несанкционированные мусорные развалы устроили те самые лица и бизнес-структуры, включая возглавляемый Дружининым «Экоальянс», которые призваны следить за чистотой в Бурятии и обеспечивать цивилизованное обращение с отходами. Ославили республику перед Путиным, подставили руководство региона.Стоит вспомнить и о непредвиденных расходах республиканского бюджета. После «прямой линии» с президентом из казны Бурятии было срочно выделено 2 млн рублей на содержание свалки, переданной из-за отсутствия арендатора муниципальным властям. А ведь раньше, до того, как «Экоальянс» возглавил Дмитрий Дружинин, это была ответственность ООО «БХК-Восток». Но его, как мы помним, выдавили неплатежами из сферы обращения с отходами, освободив место для «штрафного компаньона» Шурыгина.Кстати, неправомерность отказа регоператора от оплаты услуг ООО «БХК-Восток» подтвердил на днях Арбитражный суд Бурятии, который удовлетворил иск экс-перевозчика на сумму 14,75 млн рублей и отказал во встречном иске «Экоальянса». В производстве суда находятся еще два иска ООО «БХК-Восток».Теперь правовую оценку действиям регоператора во главе с Дмитрием Дружининым, ИП Шурыгина и других фигурантов скандальной истории, дошедшей до президента России, даст и Следком Бурятии. Надеемся, она будет принципиальной, без оглядки на депутатские мандаты.Тревожит то, что ИП Шурыгин по договорам с «Экоальянсом» занимается транспортировкой отходов не только в Кабанском районе, но и в Бичурском и Мухоршибирском. Где гарантия, что история не повторится? Думается, пока продолжается латание за счет бюджета экологических и финансовых бреши, пробитые регоператором и близкими ему подрядчиками, вместо того, чтобы заставить их эффективно работать и выполнять поставленные задачи, никаких гарантий быть не может.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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