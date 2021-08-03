В Бурятии покончил с собой еще один полицейский

Обстоятельства его смерти сейчас устанавливаются



В Бурятии свёл счеты с жизнью еще один полицейский. Как сообщают в соцсетях, речь идет о сотруднике Управления по вопросам миграции.

В МВД Бурятии информацию о самоубийстве полицейского подтвердили.



- Проводится служебная проверка. В ее ходе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в полиции.



Напомним, недавно в Улан-Удэ



Фото: «Номер один» В МВД Бурятии информацию о самоубийстве полицейского подтвердили.- Проводится служебная проверка. В ее ходе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в полиции.Напомним, недавно в Улан-Удэ добровольно ушел из жизни следователь отдела полиции №2.Фото: «Номер один»

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