В Бурятии пьяный угонщик врезался в забор

Молодой человек угнал авто, чтобы уехать домой





Ранним утром 4 августа на ул. Домнинская в ДНТ «Байгал» Иволгинского района произошло ДТП: водитель автомобиля «Ниссан куб» врезался в забор. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в МВД Бурятии, в ходе проверки выяснилось, что находившийся за рулем 21-летний водитель угнал автомобиль и к тому же был пьян. Результат его освидетельствования составил 1,3 мг/л.







42-летняя хозяйка машины сообщила правоохранителям, что на ночь оставила свой автомобиль за оградой дома. Ключи, по беспечности, оставила в замке зажигания.









На допросе в полиции молодой человек признался, что выпил много водки, а угон совершил, чтобы доехать домой.По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того, за езду в пьяном виде злоумышленник привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток. Как отметили в МВД, молодой человек не имел водительских прав и ранее был судим за кражу.Фото и видео: МВД Бурятии