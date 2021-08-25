В Улан-Удэ сидящий в СИЗО директор «Водоканала» идет на рекорд

Жаргалу Цыбикову предъявлено обвинение по четвертой по счету статье УК РФ



Как стало известно «Номер один», находящемуся под следствием депутату горсовета Улан-Удэ, директору муниципального «Водоканала» Жаргалу Цыбикову предъявлено обвинение по новой, уже четвертой по счету статье УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Новый эпизод следователи не комментируют, из неофициальных источников известно, что он связан с освобождением одного из городских предприятий от платежей за сброс сточных вод.

Напомним, ранее в «букете» Жаргала Цыбикова были обвинения по трем статья УК РФ:



Как уже сообщал «Номер один», Жаргала Цыбикова задержали 14 января, однако сразу взять под стражу его не удалось. После возбуждения уголовного дела депутату стало плохо, его госпитализировалив кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить на несколько дней. В итоге 22 января обвиняемого все же арестовали и отправили в СИЗО. После этого срок содержания под стражей Жаргалу Цыбикову неоднократно продлевался, последний раз – до 11 октября этого года.



Фото: russianstock.ru Напомним, ранее в «букете» Жаргала Цыбикова были обвинения по трем статья УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285), присвоение в крупном размере (ч. 3 ст. 160) и мошенничество (ч. 3 ст. 159). С получением четвертой статьи высокопоставленный управленец может поставить своеобразный «рекорд» среди попавших под следствие чиновников Бурятии.Как уже сообщал «Номер один», Жаргала Цыбикова задержали 14 января, однако сразу взять под стражу его не удалось. После возбуждения уголовного дела депутату стало плохо, его госпитализировалив кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить на несколько дней. В итоге 22 января обвиняемого все же арестовали и отправили в СИЗО. После этого срок содержания под стражей Жаргалу Цыбикову неоднократно продлевался, последний раз – до 11 октября этого года.Фото: russianstock.ru

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