На трассе в Бурятии сбили медведя

Происшествие случилось недалеко от Максимихи



На трассе в Бурятии в районе Максимихи произошло ДТП с медведем. Об этом сообщили сами участники происшествия в паблике «Весь Улан-Удэ».

«Будьте осторожны на дорогах. Незаметно из-за кустов выбежал медведь! Такого мы точно не ожидали. Лошади! Коровы! Но чтоб медведь!!! Так что, двигайтесь по трассе медленно! А лучше вообще оставайтесь дома! Наша машина в хлам. Урок на всю жизнь», - сообщается в паблике.



На приложенном к посту фото видно, что сбитый медведь лежит на краю дороги. Вероятно, от удара животное сразу погибло.



В комментариях жители Бурятии сочувствуют погибшему медведю.



«Байкальская дорога рядом с тайгой, это естественное обитание животных, по берегу Байкала много медведей, надо быть аккуратнее водителям. И, конечно, не «лететь». Как-то часто человек и животный мир пересекаться стал, не в пользу зверя. Мне тоже жаль загубленную пускай и медвежью жизнь». «Это с какой скоростью надо лететь, чтобы медведя не заметить и сбить? Всё угробили в лесах, они бедные идут к людям, находят смерть», - пишут пользователи.



При этом некоторые отмечают, что за сбитого медведя водителю придется заплатить штраф, и даже называют его сумму – 60 тысяч рублей.



Напомним, в этом году специалисты отмечают небывалую



Фото: «Весь Улан-Удэ» «Будьте осторожны на дорогах. Незаметно из-за кустов выбежал медведь! Такого мы точно не ожидали. Лошади! Коровы! Но чтоб медведь!!! Так что, двигайтесь по трассе медленно! А лучше вообще оставайтесь дома! Наша машина в хлам. Урок на всю жизнь», - сообщается в паблике.На приложенном к посту фото видно, что сбитый медведь лежит на краю дороги. Вероятно, от удара животное сразу погибло.В комментариях жители Бурятии сочувствуют погибшему медведю.«Байкальская дорога рядом с тайгой, это естественное обитание животных, по берегу Байкала много медведей, надо быть аккуратнее водителям. И, конечно, не «лететь». Как-то часто человек и животный мир пересекаться стал, не в пользу зверя. Мне тоже жаль загубленную пускай и медвежью жизнь». «Это с какой скоростью надо лететь, чтобы медведя не заметить и сбить? Всё угробили в лесах, они бедные идут к людям, находят смерть», - пишут пользователи.При этом некоторые отмечают, что за сбитого медведя водителю придется заплатить штраф, и даже называют его сумму – 60 тысяч рублей.Напомним, в этом году специалисты отмечают небывалую активность косолапых . Встречи туристов с медведями, а также выход животных к населенным пунктам, фиксируются практически еженедельно. Так, неделю назад в Тункинском районе группа туристов столкнулась с медведем, который начал их настойчиво преследовать . Туристам пришлось обратиться за помощью к лесничим национального парка, чтобы те вывели их из леса. В этом году следы животных даже видели в районе Верхней Березовки в Улан-Удэ.Фото: «Весь Улан-Удэ»

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