В Улан-Удэ горожане не дождались оплаченных в интернете товаров

Нарвавшись на мошенников, они лишь лишились своих денег



13 сентября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 33-летней горожанки о факте мошенничества. Предприниматель рассказала, что решила расширить ассортимент имеющихся в продаже электронных сигарет и, увидев в Интернете объявление об их оптовой продаже, по указанной ссылке перешла в один из мессенджеров. Группа показалась ей убедительной, с большим количеством подписчиков, и улан-удэнка в переписке с менеджером договорилась о поставке.



По условиям сделки, товар должен был прийти на следующий день после оплаты его стоимости, однако свой заказ женщина так и не получила. А чат с представителем компании оказался удалённым. Так жительница столицы Бурятии лишилась около 20 тысяч рублей.



По признанию потерпевшей, ранее она неоднократно приобретала подобным способом товар для магазина. Однако продавцы оказывались добросовестными.



Еще одной жертвой подобного обмана стал 32-летний житель Улан-Удэ. В конце августа он на одном из популярных торговых интернет-сайтов нашел объявление о продаже ремкомплектов для кузова самосвала, связался с продавцом и заказал 4 комплекта. Цена с учетом скидки составила пять тысяч рублей. Горожанин перевел деньги, однако заказа так и не дождался, сообщили в МВД Бурятии.



Фото: pixabay.com

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