В Бурятии пьяный сельчанин сломал руку пожилой матери

Травмированная пенсионерка сбежала от агрессивного сына через окно



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Мухоршибирского района, обвиняемого в причинении вреда здоровью собственной матери.

«Мужчина пришел домой пьяным. На бытовой почве у него возник конфликт с матерью и отцом. Злоумышленник, спровоцировал конфликт и, угрожая 63-летней пенсионерке, ударил ее сковородником по руке и вышел во двор. Женщина выбралась из дома через окно и позвала на помощь. Пострадавшей диагностирован перелом руки», - рассказали в МВД Бурятии.



Злоумышленника задержали на следующий день. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.



Фото: pixabay.com «Мужчина пришел домой пьяным. На бытовой почве у него возник конфликт с матерью и отцом. Злоумышленник, спровоцировал конфликт и, угрожая 63-летней пенсионерке, ударил ее сковородником по руке и вышел во двор. Женщина выбралась из дома через окно и позвала на помощь. Пострадавшей диагностирован перелом руки», - рассказали в МВД Бурятии.Злоумышленника задержали на следующий день. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.Фото: pixabay.com

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