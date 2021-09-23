В Бурятии в лобовом ДТП пострадали 7 человек, один погиб

Подробности происшествия сейчас выясняются
Сегодня утром на автодороге Новая Брянь - Шабур - Кусоты в 1,5 км от Челутая произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Как сообщили в МЧС Бурятии, в результате ДТП пострадало 7 человек, 1 погиб. Подробности происшествия сейчас выясняются.
Фото: МЧС Бурятии
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