В Бурятии в лобовом ДТП пострадали 7 человек, один погиб

Подробности происшествия сейчас выясняются



Сегодня утром на автодороге Новая Брянь - Шабур - Кусоты в 1,5 км от Челутая произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Как сообщили в МЧС Бурятии, в результате ДТП пострадало 7 человек, 1 погиб. Подробности происшествия сейчас выясняются.



Фото: МЧС Бурятии Как сообщили в МЧС Бурятии, в результате ДТП пострадало 7 человек, 1 погиб. Подробности происшествия сейчас выясняются.Фото: МЧС Бурятии

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