Новосибирец похитил в Бурятии 20 тонн кедрового ореха

Ущерб от действий злоумышленника превысил 5,2 млн рублей



Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в конце сентября 2020 года у гражданина возник умысел похитить 20 тонн кедрового ореха путем обмана логиста транспортной компании. Орех принадлежал ООО «Натуральные продукты», зарегистрированному в Новосибирске. Злоумышленник договорился с водителем, не посвященным в преступные планы, вывезти орех из Закаменска, а затем еще через одно лицо, также неосведомленное о преступных намерениях, продал орех в Улан-Удэ. Ущерб компании составил 5,2 млн рублей.



«Суд, с учетом совершения преступления в период отбывания условного наказания, а также невозмещения ущерба, назначил виновному 3 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в прокуратуре.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в конце сентября 2020 года у гражданина возник умысел похитить 20 тонн кедрового ореха путем обмана логиста транспортной компании. Орех принадлежал ООО «Натуральные продукты», зарегистрированному в Новосибирске. Злоумышленник договорился с водителем, не посвященным в преступные планы, вывезти орех из Закаменска, а затем еще через одно лицо, также неосведомленное о преступных намерениях, продал орех в Улан-Удэ. Ущерб компании составил 5,2 млн рублей.«Суд, с учетом совершения преступления в период отбывания условного наказания, а также невозмещения ущерба, назначил виновному 3 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в прокуратуре.Фото: pixabay.com

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