В Улан-Удэ на "зебре" сбили 8-летнего ребенка, который шел в школу

Мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра



Сегодня около 12.20 часов 46-летняя водитель автомобиля "Тойота", следуя по стороны проспекта Автомобилистов в направление улицы Шаляпина на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Моховая сбила 8-летнего ребёнка (мальчик шёл в школу), сообщили в ГИБДД Бурятии.



В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение для осмотра.



"Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего", - добавили в ГИБДД Бурятии.









Фото: "Номер один"



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