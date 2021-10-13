13.10.2021
В Улан-Удэ на "зебре" сбили 8-летнего ребенка, который шел в школу

В Улан-Удэ на "зебре" сбили 8-летнего ребенка, который шел в школу

Мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра

Сегодня около 12.20 часов 46-летняя водитель автомобиля  "Тойота", следуя по стороны проспекта Автомобилистов в направление улицы Шаляпина на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Моховая сбила 8-летнего ребёнка (мальчик шёл в школу), сообщили в ГИБДД Бурятии.

В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

"Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего", - добавили в ГИБДД Бурятии.




Фото: "Номер один"
ДТП


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