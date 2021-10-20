В Улан-Удэ два автомобиля неведомым образом оказались на "встречке"

Необычную ситуацию на Ботанической запечатлел горожанин



В Улан-Удэ на ул. Ботанической заблудились два автомобиля. Неведомым образом на "встречке" оказался УАЗ и Тойота.









В комментариях к посту пользователи отметили, что такое иногда случается, когда водитель впервые в городе.



"Я тоже так один раз шагнула там. Когда город не знаешь, сложно на ходу разобраться в этих странных раскривущих дорогах и улицах", - пишет Елена.



"У нас там стабильно раз в месяц такой ритуал проводят. Один против всех", - пишет Владислав.



Видео: Аноним 03



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